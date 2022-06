Niespodzianka w starych murach!

Na homify często pokazujemy Wam transformacje strych budynków, nierzadko znajdujących się w ruinie. Takie metamorfozy budynków nie uznanych za zabytki dają architektom duże pole manewru, co często przynosi zaskakujące realizacje. My najbardziej lubimy te, które szanują architektoniczne dziedzictwo regionu i konserwując część historii przystosowują ją do potrzeb współczesnych mieszkańców. Budynki, które dawno już by się rozsypały, zostały zachowane dzięki wspólnym wizjom właścicieli i architektów. Kiedyś stodoły czy farmy, teraz to luksusowe rezydencje czy nowoczesne domki wakacyjne.

Jeśli lubicie tego typu metamorfozy, to dzisiaj przygotowaliśmy dla Was projekt naprawdę wyjątkowy z hiszpańskiej prowincji Huesca. Odpowiada za niego studio DMP arquitectura, które stanęło przed nie lada wyzwaniem. Postawiona przed nimi kupka kamieni miała bowiem niezwykłą historię i lokalizację…