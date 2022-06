Paleniska, które ogrzeją Was zimą!

Na szczęście paleniska i kominki ogrodowe nie są ogniskami, które jak już raz rozpalimy, to dopóki nie zgaśnie, będzie w tym samym miejscu. W przeciwieństwie do zwykłych ognisk, palenisko możemy przenieść. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale wiele modeli jest przystosowanych do zmiany lokalizacji również wtedy, kiedy płonie w nich ogień – dzięki kółkom możemy swobodnie przestawiać źródło ciepła. Jest to ciekawy pomysł do wykorzystania szczególnie w dużym ogrodzie, ponieważ możemy przenosić palenisko do woli – zależy w jakiej części ogrodu planujemy spędzić zimowe popołudnie.