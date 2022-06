Od starej ruiny do przytulnego domu!

Dziś postanowiliśmy zabrać Was na nietypową wycieczkę. Będziecie mogli zobaczyć wyjątkową przemianę starej ruiny w przytulny dom pełen ciepła. Obecnie wiele obiektów projektowanych jest od podstaw. Nie zawsze jednak warto przekreślać stare budynki i tworzyć na ich miejsce nowe. Czasami bywa, że to właśnie do tych pierwszych przywiązujemy się bardziej. Mimo swojego stanu emanują niesamowitą historią, która niemożliwa jest do odtworzenia. Nasi architekci podjęli się przeprowadzenia gruntownego remontu obiektu, który wielu z Was spisałoby na straty. Zobaczcie, jak sprostali temu wyzwaniu i zainspirujcie się wprowadzonymi przez nich rozwiązaniami we własnych czterech ścianach! Zaczynamy zwiedzanie!