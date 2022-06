Nowoczesność i elegancja w najlepszym wydaniu!

Dziś przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Nasi architekci z PL+ stworzyli oryginalny projekt przebudowy i modernizacji budynku jednorodzinnego, który na pewno Was zachwyci! Zdecydowali się oni na przeprowadzenie dokładnie przemyślanej metamorfozy tego miejsca, dzięki czemu zyskało ono nie tylko na estetyce, ale przede wszystkim w wymiarze funkcjonalnym. Profesjonaliści słyną z tego, że do swojej pracy podchodzą bardzo poważnie. Wykorzystując niemałą kreatywność oraz dbałość o każdy, nawet najdrobniejszy detal, tworzą obiekty, które na długo zapadają w pamięci. W tym wypadku niezbędne było wprowadzenie porządku do zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni budynku. Architekci mieli spore pole do popisu, ponieważ całkowita powierzchnia użytkowa to 206,20 m2, zaś kubatura - 886,00 m3.

Zobaczcie sami, jak świetnie sobie poradzili z tym wyzwaniem!