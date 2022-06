Uspokajająca moc kolorów!

Kolor we wnętrzu jest niezwykle istotną kwestią. Od niego zależy nie tylko wygląd naszej przestrzeni użytkowej, ale także nasze samopoczucie, reakcje oraz zachowania. Odpowiednio dobrane barwy pozwalają na stworzenie wnętrza, które w harmonii współgra z naszym charakterem oraz potrzebami. Dziś postaramy Wam się przybliżyć te kolory, które wpływają kojąco na nasz organizm, wyciszają nas oraz relaksują. Wspomnimy również o tym, których kolorów powinno się unikać w danych pomieszczeniach i dlaczego.

Kolor we wnętrzu powinien być dopasowany do funkcji pomieszczenia oraz do osobowości właścicieli. Każdy z nas ma inne upodobania, dlatego nasza przestrzeń użytku dziennego ma być zgrana z naszym charakterem oraz wymogami estetycznymi. Za pomocą barw możemy wyznaczać odpowiednie strefy w mieszkaniu, np. wykorzystując róż w przestrzeni dziennej wyznaczamy strefę relaksu natomiast dodając w tej samej przestrzeni czerwień wyznaczamy część jadalnianą, ponieważ jest to odcień odpowiedzialny za pobudzanie apetytu. Odpowiedni dobór barw w mieszkaniu jest odpowiedzialny za to jak inni postrzegają nasze mieszkanie. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa. Aby zgrać właściwą barwę z charakterem gospodarzy powinniśmy przede wszystkim zapoznać się ze znaczeniem i właściwościami danych kolorów. Niebagatelną rolę bowiem pełni wpływ kolorów na nasze zmysły, a co bezpośrednio za tym idzie, na naszą psychikę. Decydując się na daną barwę powinniśmy zastanowić się jakie wywołuje skojarzenia i jak może wpływać na samopoczucie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Kolor jest szybciej postrzegany niż wzory, faktury czy kształty, zatem może wywołać różne emocje i nastroje. Odpowiedni odcień przesądza o stylistyce wnętrza.

Ustalając gamę kolorystyczną we wnętrzu warto wybrać jeden dominujący kolor, a następnie dobrać do niego dwa kolory dopełniające. Tym samym unikniemy chaosu we wnętrzu, sprawimy, że stanie się bardziej poukładane, harmonijne i spójne z resztą mieszkania. Poniżej postaramy Wam się podpowiedzieć jaki kolor dopasować do Waszego wnętrza, z czym go połączyć, tak aby to zestawienie kolorystyczne tworzyło ponadczasową kompozycję, która długo nie wyjdzie z mody.