Drewniana stodółka z nowoczesnym wnętrzem!

Dom na łonie natury to marzenie wielu osób. Kiedy przychodzi szczęśliwy dzień jego realizacji nie zawsze jednak potrafimy precyzyjnie przekazać architektom nasze wyobrażenia. Często sami nie możemy się zdecydować, mając często wyidealizowane wizje wiejskiego życia. To właśnie te wizje postanowiło wziąć na tapetę francuskie studio Lode Architecture. Architekci na miejscu starej stodoły postanowili wybudować dom nawiązujący jednocześnie do idei chaty, schroniska, kabiny statku… W efekcie powstał lekki i zabawny projekt, w którym życie rodzinne kwitnie. A wszystko to pośrodku łąki, we wspaniałym, zielonym krajobrazie.

Jeśli uwielbiacie życie w harmonii z naturą i oryginalne wnętrza, to ten dom na pewno skradnie Wasze serca…