Elegancki dom z kolorowym akcentem!

Planując budowę swojego domu należy przemyśleć każdy, najdrobniejszy szczegół. Bardzo ważne są materiały z jakich będzie on wykonany, rozkład poszczególnych pomieszczeń, czy też kolory, które zdobić będą wszystkie ściany. Obecnie bardzo modne jest aranżowanie budynków w sposób minimalistyczny. Wykorzystuje się do tego zazwyczaj białe odcienie oraz drewno. Nasi architekci poszli jednak o krok dalej i zdecydowali się wprowadzić nieco energii do tego zestawienia. Spośród całej palety barw postanowili wybrać… Czerwień! Jest to niewątpliwie najgorętszy ze wszystkich kolorów, który doskonale prezentuje się we wnętrzach, gdzie dominuje biel. To kontrastowe zestawienie dodaje całemu projektowi nowoczesnego szyku, któremu nie sposób się oprzeć. Zobaczcie sami, w jaki sposób drobne akcenty kolorystyczne mogą sprawić, że cały dom emanuje ogromnym szykiem!