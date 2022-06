Jak urządzić nowoczesny salon?

Dużo wolnej przestrzeni to coś wyjątkowo pożądanego w aranżacjach, o ile chcemy otrzymać perfekcyjny, nowoczesny salon. Nie każdy ma taką możliwość, ale ten kto posiada nieco większy pokój, ma idealne warunki do urządzenia nowoczesnego salonu sygnowanego prostotą, jasnością i minimalizmem. Ilość mebli i dekoracji zredukowana do absolutnego minimum potęguje wrażenie przestrzenności. Od dobrego zagospodarowania powierzchni będzie zależeć, czy pokój wyda się pusty, czy w przemyślany sposób zaaranżowany – taki właśnie jest nowoczesny salon.