Wyjątkowe pomysły na karnawałowe deko!

Światło jest niezwykle istotnym elementem każdej aranżacji. To ono buduje klimat w pomieszczeniu, nastraja do zabawy czy wieczornego seansu filmowego bądź towarzyszy podczas nocnych spotkań z ulubioną lekturą. Jego stopień intensywności, barwa oraz powierzchnia naświetlania powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz do funkcji danej przestrzeni. Co to oznacza? Po pierwsze przed dobraniem oświetlenia powinniśmy określić funkcje, role danych pomieszczeń. Jeżeli w pokoju dziennym wydzielimy strefę do pracy musimy liczyć się z tym, że powinna być ona odpowiednio oświetlona, zatem stopień intensywności światła również dobrany do indywidualnych potrzeb. Tego typu elementy są niesamowicie ważne, ponieważ budują nastrój oraz charakter wnętrza.