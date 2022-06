Drewno w łazience na 7 sposobów!

Nowoczesne urządzanie łazienek charakteryzuje się jedną dominantą. Obecnością drewna. I mowa tu nie tylko o tym modnym dziś materiale – drewnie tekowym – odpornym na wilgoć, ale też imitacji, której wygląd i kolor słojów nadrukowany jest na tradycyjnych, ceramicznych kaflach łazienkowych. Współczesne aranżacje pokojów kąpielowych z dodatkiem drewna świetnie pasują do założeń każdego stylu projektowania wnętrz. Styl rustykalny lub wiejski, jak wiadomo, nie obejdzie się bez tego naturalnie wyglądającego, przytulnego dodatku we wnętrzach. Jednak coraz częściej drewno pojawia się w nowoczesnych mieszkaniach, które łączone jest z innymi surowymi materiałami, dzięki czemu całość wygląda odpowiednio na miarę XXI wieku.

Drewno we wszystkich wnętrzach wykorzystywane jest najchętniej do wykończeń i meblowania pomieszczeń. Powód jest prosty. Jest to najbardziej przyjazne środowisku, elastyczne tworzywo, w którym człowiek dobrze odpoczywa i odczuwa więź z naturą, nawet w samym środku betonowej dżungli miasta. Natomiast dzięki postępującej technologii, mamy dziś możliwość bezpiecznego zastosowania go nawet w wilgotnych przestrzeniach. Dlatego w tym zestawieniu pokażemy Wam różne aranżacje łazienek z wykorzystaniem tego najbliższego naszym sercom, szlachetnego materiału. Na różne sposoby i w ciekawych stylach.

