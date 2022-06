Wspaniała transformacja pasterskiej chaty!

Uwielbiamy transformacje! Modernizacje wiekowych budynków, które przystosowują je do współczesnych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a jednocześnie podkreślają ich historyczną wartość. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was właśnie taki projekt. Domek, o którym będzie mowa, to stara pasterska chatka położona w Giète-Délé we Szwajcarii. Za jej przemianę odpowiada francuskie studio architektury Savioz Fabrizzi Architectes specjalizujące się właśnie w tego typu projektach. Umieli oni wydobyć z dawnej konstrukcji jej piękno, szanując dziedzictwo kulturowe regionu, przy stworzeniu wymarzonego domku wakacyjnego… Jak im się to udało i czy zdołają Was przekonać do swoich pomysłów? Zaraz się przekonamy…