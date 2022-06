Odpowiednie okna = oszczędność na ogrzewaniu!

Jak już wcześniej wspominaliśmy elementem, który w głównej mierze wpływa na energooszczędność stolarki okiennej są szyby. Wniosek jest taki, że im więcej szyby w oknie, tym bardziej korzystne parametry ono uzyska. Stolarka do budownictwa energooszczędnego, szklona jest pakietami dwukomorowymi, inaczej 3-szybowymi, o wysokim współczynniku izolacji. Chronią więc one przed chłodem prawie tak skutecznie, jak murowana ściana. W odpowiednim zestawieniu umożliwiają zatrzymanie do 40% ciepła więcej. W energooszczędnych pakietach szybowych, przestrzenie pomiędzy trzema taflami szkła wypełnia gaz szlachetny przewodzący ciepło w mniejszym stopniu niż powietrze. Aby ograniczyć przekazywanie ciepła z jednej szyby na kolejną – rozdziela się je dodatkowo ramkami wykonanymi z tworzywa o właściwościach izolacyjnych, podczas, gdy w standardowej stolarce – element ten jest aluminiowy, a więc przewodzi temperaturę. Ponieważ szerokość profili przekłada się na skuteczność ochrony przed chłodem – w oknach energooszczędnych stosowane są systemy o większej głębokości zabudowy 70-90 mm. Dzięki temu profil może się składać z większej liczby komór oraz możliwe jest zastosowanie szerszych, energooszczędnych pakietów szybowych. Wybierając okna, nie traktujcie liczby komór jako głównego kryterium ale pamiętajcie że, jest to ważne ponieważ wielokomorowa budowa profili okiennych nie tylko przekłada się na większą stabilność konstrukcji, ale również pozwala uzyskać lepsze parametry w zakresie ciepłochronności.