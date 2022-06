Box House – pudełko pełne luksusu

Betonowe konstrukcje wielu kojarzą się z surowością, szorstkością, pewną rezygnacją z przytulności na rzecz industrialnej szykowności. Jeśli należycie do tej grupy, to dzisiejszy projekt może odmienić całkowicie Wasze poglądy! Mamy bowiem dla Was budynek, który nijak nie kryje swoich cementowych ścian, a chyba nikt o nim będzie w stanie powiedzieć, że nie panuje w nim ciepła, domowa atmosfera. Co więcej, otaczają go cementowe mury! A mimo to nie ma mowy o jakimkolwiek poczuciu klaustrofobii czy ciasnoty, choć działka do największych nie należy. Zaintrygowani?

Czas poznać ten oryginalny projekt architektów z pracowni 1:1 Arquitectura! W tym celu wybierzemy się aż do Brazylii…