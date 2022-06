Kuchnia w stylu angielskim – jak ją urządzić?

Odpowiednio dobrany stół do kuchni w stylu angielskim powinien być wykonany z naturalnych materiałów i jednocześnie nawiązywać kolorystycznie do mebli kuchennych. Jeżeli kuchnia jest sercem domu i w niej spożywa się posiłki, to należy zadbać o wielkość stołu. W takim wypadku dobrym pomysłem jest stół rozkładany. Estetycznie dobrane krzesła muszą dopełnić całości i tak jak stół, pasować do aneksu kuchennego. Posiadając małą kuchnię, ale jednocześnie nie chcąc rezygnować ze stołu, warto pomyśleć nad drobnym stolikiem z chociażby dwoma krzesłami. Jednak ich wykonanie powinno zachwycać, czy to delikatną formą, czy rzeźbionymi nogami – kuchnia w stylu angielskim to przecież kwintesencja elegancji!