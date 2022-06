Szafki RTV – jak wybrać?

Szafki RTV to element wyposażenia, który najtrudniej dobrać do aranżacji salonu. Podczas wyboru tego mebla wielkość telewizora nie jest wcale jedynym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest przestrzeń jaką jesteśmy wstanie wygospodarować na wstawienie stolika lub szafki RTV oraz ilość dodatkowych sprzętów jakich używamy na co dzień. W szafce powinno się w znaleźć wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie wszystkich kabli, odtwarzacza DVD czy kolekcji płyt. Kolejną rzeczą jest dopasowanie mebla do wystroju wnętrza. Powinien on współgrać estetycznie z resztą wyposażenia i dekoracją pomieszczenia.

Na rynku dostępne są szafki RTV w wielu różnych formach od tradycyjnych, stojących komódek przez nowoczesne typu lowboard aż po wiszące i zabudowane w ścianie. Którą z nich wybrać do urządzenia salonu? Czym się różnią między sobą szafki RTV? – przeczytajcie poniżej!