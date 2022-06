Jak urządzić sypialnię? Kilka praktycznych porad

Jak urządzić sypialnię, która swoją powierzchnią przekracza nasze wyobrażenia? Oto genialny pomysł na wykorzystanie długich i szerokich metrów kwadratowych.

Łóżko nie koniecznie musi stać zawsze pod ścianą, ale to nie oznacza odebrania mu centralnej lokalizacji w pokoju. Ściana przydaje się do ustawienia pod nią mebli do przechowywania lub pod zabudowę szafy. Wtedy mebel do spania odstawiamy na sam środek, wokół którego mamy pełną swobodę komunikacyjną. W takim wypadku trzeba zadbać o to by łóżko było dobrze przytwierdzone do podłoża, aby się nie przesuwało. Za wezgłowiem zyskujemy dodatkowe miejsce gdzie możemy coś podstawić, na przykład biurko. Mnóstwo miejsca, mnóstwo możliwości, a to jest tylko jedno z nich!