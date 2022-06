Top 5 tygodnia- od brzydactwa do domu jak z bajki!

Stare budynki na wsi wydają nam się najczęściej beznadziejnym obiektem do renowacji czy odnowy. Najczęściej zostają one wyburzone i w ich miejsce powstają nowe, lub też pozostawiamy je w stanie ruiny i pozwalamy im oszpecać krajobraz okolicy. Jednak mają one w sobie ogromny potencjał, co doskonale ukazuje ten przykład. Jeżeli jesteście ciekawi, jak odremontowano ten brzydki budynek, zajrzyjcie do Katalogu Inspiracji Od starej stodoły do stylowej willi z charakterem.