Łóżka dla dzieci – 12 fantastycznych pomysłów!

Przy wyborze mebli dla dzieci kierujemy się pewnymi wytycznymi: kolorem, wielkością, pojemnością, wolnym miejscem i wysokością pokoju, ceną, a najważniejsze – zadowoleniem dziecka. Nic tak nie cieszy podopiecznego jak zabawa w chowanego i budowanie własnych konstrukcji, na przykład namiotów z koca lub domków z kartonu. Dlatego starajmy się stworzyć dziecku wnętrze, które będzie inspirowało go do takich kreatywnych zabaw. Pomocne w tym są łóżka dla dzieci, które swoim fasonem mogą przypominać wspomniane budowle. Dostępne na rynku modele o różnych kształtach, liniach i wzorach skutecznie zastąpiły dawne, standardowe, proste i nudne łóżka dla dzieci. W przypadku dzieci, łóżka to coraz częściej wyposażenie wielofunkcyjne, łączące w sobie nie tylko funkcję spania, co postaramy się udowodnić w tym zestawieniu. Jeżeli interesują Was też propozycje łóżek dla dorosłych zerknijcie do Katalogu Inspiracji Łóżko do sypialni – 10 inspirujących przykładów!

Aha, nie zapomnieliśmy też o najmłodszych! Zobaczycie tu interesujące przykłady oryginalnych kołysek dla dzieci w wieku niemowlęcym.

Oto one.