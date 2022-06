Pokój dla chłopca – 10 pomysłowych aranżacji

Sprzęty sportowe takie jak narty, deskorolki, deski surfingowe, kijki narciarskie mają to do siebie, że po ich całkowitym zużyciu są bardzo dobrym materiałem recyklingowym. Oczywiście mamy na myśli ponowne wykorzystanie ich do urządzenia pokoju dla chłopca! Da się z tego wyczarować wszelkiego rodzaju półki wiszące, stoliczki, wieszaki na ubrania i tak dalej.

Powyższa propozycja jest takim właśnie przykładem. Deska surfingowa powieszona na ścianie może być nie tylko dobrym miejscem do jej przechowywania, zarazem świetną ozdobą, ale też gdy jej nie używamy może sprawdzić się w roli tablicy pamiątkowej, do której przyczepiamy zdjęcia lub notatki. Małe graffiti w pokoju dla chłopca to potwierdzenie gustu miłośnika ulicznych klimatów. Odpowiednimi kolorami do pokoju chłopca są nie tylko szarości, brązy, granaty – czyli ciemne odcienie, ale również błękit, biel i turkus, który w tej propozycji nawiązuje do koloru wody i surfingu. Oryginalnym detalem są też wspornikowe, ukryte okładką książki, półki nad biurkiem.