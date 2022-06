Wynajmij mnie!

Kuchnia w takiej odsłonie prezentuje się zgoła inaczej! Biała zabudowa o gładkich frontach gwarantuje to samo miejsce do przechowywania, ale jednak nie czyni pomieszczenia ciaśniejszym i mniejszym. Biel i blaty z drewna świetnie się ze sobą komponują, wprowadzając skandynawski klimat do tego wnętrza. Zachowano elegancki okrągły stół i białe krzesła, ale udekorowano go estetycznie i ze smakiem. Na podłodze dostrzegamy ten sam rodzaj drewna, co w salonie. Tym samym oba te obszary stylistycznie się ze sobą łączą.