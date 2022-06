Dom – kameleon w sercu natury!

Patrząc na ten dom można naprawdę krzyknąć z zachwytu! To bez wątpienia nietuzinkowy obiekt, który świetnie koresponduje z otaczającą go naturą. Nasi architekci wykazali się ogromnymi umiejętnościami tworząc tak niezwykłą bryłę. Zwróćcie uwagę na doskonałe połączenie naturalnego drewna o różnej szerokości ze szklanymi przeszkleniami. To prawdziwy strzał w dziesiątkę! Cały obiekt składa się z parteru oraz pierwszego piętra, gdzie znajduje się wyjście na taras. Dzięki niemu właściciele mogą z góry obserwować piękny krajobraz, który otacza ten niezwykły obiekt.