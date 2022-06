Dziś przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy projekt, który został zaaranżowany w oparciu o myśl – mniej znaczy więcej. Nasi architekci stworzyli nowoczesny sześcian pełen klasy, gdzie wszystkie elementy aranżacji tworzą bardzo harmonijną kompozycję. Ta bryła zdecydowanie jest przykładem na to, że nie zawsze warto na siłę wprowadzać do swoich czterech ścian nietypowych dekoracji, czy też krzykliwych kolorów. Zaprojektowany przez naszych fachowców obiekt w swojej aranżacji wykorzystuje głównie dwa element – biel oraz drewno. To połączenie tworzy dom, któremu nie sposób odmówić stylu. Fachowcy dużą wagę przywiązali do tego, by budynek był nie tylko piękny, ale i funkcjonalny. Dzisiaj sami będziecie mogli się o tym przekonać!