Jak stworzyć tropikalny ogród w polskim klimacie?

Mimo, że mieszkamy w klimacie umiarkowanym, nadal możemy mieć swoją własną tropikalną dżunglę. Nie oznacza to jednak, że zrobimy to bez wysiłku. Rozplanowanie oraz organizacja ogrodu w egzotycznym stylu jest dość prosta, jednak jego utrzymanie będzie bardziej wymagające i pracochłonne. Rośliny tropikalne będą wymagały odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania ich zimą, dlatego w tym przypadku powinniśmy pomyśleć o szklarni. Egzotyczne rośliny możemy posadzić w donicach, które podczas chłodnych miesięcy przeniesiemy do cieplejszego miejsca. Innym rozwiązaniem jest przesadzanie ich do pojemników dopiero jesienią . Rozwiązanie to sprawdzi się zwłaszcza jeśli zdecydujemy się jedynie na kilka typowo egzotycznych roślin. Ich niewielka liczba wystarczy, by nadać ogrodowi klimatu dżungli. Natomiast zamiast typowo egzotycznych kwiatów, możemy wybrać rośliny, które mają bardzo egzotyczny charakter, ale są dostosowane do naszego klimatu.