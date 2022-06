Woda w ogrodzie na 7 sposobów!

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem budowy oczka wodnego powinna być decyzja w jakiej technologii je wykonamy. Jest kilka sposobów na taką budowę i każdy z nich ma swoje wady i zalety, wiec zastanówcie się dobrze przed rozpoczęciem robót jakie oczko w Waszym przypadku będzie najlepsze. Weźcie pod uwagę zarówno koszty, stopień trudności budowy jak i rodzaj gruntu oraz wielkość oczka. Najpopularniejszą technologią z uwagi na prostotę wykonania jest oczko z folii PCW. Oczka z formy zwykle stosuje się tylko do niedużych oczek, których raczej się nie zarybia. Oczko z siatkobetonu z kolei jest dość pracochłonne i niełatwe do wykonania amatorsko. Kiedy już zdecydujecie jaka technologia budowy ogrodowego stawu będzie najlepsza w Waszym przypadku należy odpowiednio dobrać roślinność. Rośliny są bowiem najważniejszym elementem oczka wodnego i to głównie one decydują o jego wyglądzie. Przy małych zbiornikach około 2/3 powierzchni stawiku powinny pokrywać rośliny. Głównie polecane są gatunki pływające lub o pływających liściach takie jak lilie wodne czy grzybieńczyki. Na zdjęciu ciekawa, nowoczesna realizacja wykonana według projektu PRACOWNI PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU JANUSZÓWKA.