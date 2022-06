Dom, który Was zmyli!

Dziś zabierzemy Was do domu, który jest wyjątkowy z kilku powodów: po pierwsze, zachwyca jego lokalizacja w malowniczej wsi położnej w dolinie pośród górskich szczytów. Po drugie, nietypowa dla górskiego krajobrazu architektonicznego fasada w kolorze czarnym przykuwa wzrok i wyróżnia się na tle okolicy. Na końcu, aby w pełni docenić wyjątkowość tego domu, trzeba zajrzeć do środka!

Jesteście ciekawi, jak wygląda jego wnętrze? Obejrzyjcie zdjęcia!