Najnowsze trendy w materiałach do domu!

Dawniej tapicerowanie ściany miało na celu nie tyle jej optyczne ogrzanie co właśnie dosłowne podniesienie temperatury we wnętrzu. Na ścianę nakładano drewniany stelaż na którym rozciągano tkaninę a następnie mocowano ją. Wnętrze konstrukcji wypełniała pianka, wełna, słoma – izolator termiczny utrzymujący temperaturę we wnętrzu. Obecnie sprawa wygląda dużo prościej. Producenci wypuścili na rynek tapety materiałowe a raczej materiały ścienne, które od wewnętrznej strony posiadają warstwę samoprzylepną. Aplikacja jest prostsza niż w wypadku tradycyjnej tapety a efekt zachwycający! Bogactwo kolorów, wzorów, deseni i materiałów pozwala wybrać coś zarówno do klasycznego wnętrza jak i do pokoju malucha czy nastolatka.