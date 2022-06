Moje mieszkanie – małe, wygodne, stylowe

Jeśli przeglądając Katalogi Inspiracji na homify często zdarzyło się Wam zachwycić, ale zaraz potem pomyśleć Moje mieszkanie jest na to za małe! , dzisiejszy artykuł dedykujemy właśnie Wam! Postaramy się, abyście mieli inne zdania do powiedzenia na temat Waszych czterech kątów, jakkolwiek małe by one nie były. Niemożliwe? Zaraz się przekonamy!

Większość z nas mieszka lub mieszkała w małym mieszkaniu. Zwłaszcza jeśli to nasze pierwsze lokum, możemy określić je jako ciasne ale własne i cieszyć się z naszej samodzielności. Z czasem jednak zaczynamy widzieć coraz więcej jego ograniczeń i narzekać na nie, moje mieszkanie to, moje mieszkanie tamto, a w moim mieszkaniu to w ogóle… . My na homify nie możemy zgodzić się na takie negatywne myślenie! Ograniczony metraż to dla naszych profesjonalistów nie tyle powód do bólu głowy, co raczej wyzwanie, któremu należy kreatywnie podołać. Tam gdzie inni widzą trudności, oni dostrzegają potencjał. Małe mieszkanie jest taką specyficzną przestrzenią, w której swoje znaczenie ma nawet najmniejsze rozwiązanie aranżacyjne. Tutaj nie ma miejsca (dosłownie) na improwizację, trzeba wszystko dokładnie przemyśleć. Choć może wydać się to uciążliwe, dzięki planowaniu i późniejszemu przestrzeganiu tego planu, nasz lokal optycznie się powiększa, staje się funkcjonalny i przyjemny w użytkowaniu. Wystarczy dobry pomysł i konsekwencja!

Gotowi na zmianę myślenia i na zmiany w mieszkaniu?