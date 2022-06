Samotność w lesie

Zwiedzając ten dom ciągle spoglądamy do góry, wiedząc, że czeka tam na nas coś ciekawego. Tak jest i tym razem! Wysoki, drewniany sufit nie został zasłonięty, możemy podziwiać jego belki, które tworzą szalony układ geometrycznych linii. Nie powoduje to jednak efektu przeładowania czy zmęczenia dla oka. Ciemny i oryginalny sufit równoważą wysokie białe ściany z częściowo odsłoniętym kamieniem. Drewno i piaskowiec konwersują ze sobą również we wnętrzu.