Lustra łazienkowe – inspirujące przykłady

Lustra łazienkowe przyjmują różne formy. Jedną z opcji, która jest zarazem praktyczna, jak i estetyczna to funkcjonalna szafka, której fronty pokryte zostały zwierciadłem. To bardzo sprytne połączenie, które umożliwia scalenie lustra łazienkowego z miejscem do przechowywania kosmetyków w jedno. Specjaliści z LIONIDAS GMBH doskonale wiedzą jak stworzyć funkcjonalną przestrzeń, która wygląda niesamowicie. Co więcej, ten model szafki idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. Jego prosta, minimalistyczna forma zdecydowanie przypadnie do gustu tym, którzy cenią rozwiązania, które doskonale prezentują się przez długie lata. Warto podkreślić, że taka powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu. Nie musicie wysilać się przy czyszczeniu ramy – wystarczy dosłownie kilka chwil i Wasze lustro będzie jak nowe.