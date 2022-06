Nowoczesna sypialnia – piękne aranżacje

Nowoczesna sypialnia to miejsce, gdzie króluje naturalne światło. Oczywistym jest, że wieczorem cały nastrój tworzą lampki nocne, czy też żyrandol, jednak w dzień do tej przestrzeni słońce powinno mieć swobodny dostęp. Architekci z HOYT ARCHITECTEN zadbali o to, by domownicy mogli cieszyć się nie tylko dużą dawką promieni słonecznych, ale również w dowolnej chwili mogli zaczerpnąć świeżego powietrza wychodząc na taras. To bardzo pomysłowe i praktyczne rozwiązanie, które umożliwia również spędzenie wieczorem romantycznych chwil podczas obserwowania gwiazd. Nowoczesna sypialnia w takim wydaniu to prawdziwy hit.