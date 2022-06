Mały domek- wielkie wnętrze!

Jeśli chodzi o orientację, zdecydowano się na otwarcie domu od strony południowej za pomocą ogromnego przeszklenia, za którym rozciąga się przestronny taras. W ten sposób stworzono idealne miejsce do zażywania kąpieli słonecznych, a jednocześnie zapewniono odpowiednie doświetlenie wnętrza. Nie były to jedyne powody. Zdecydowano się na otwarcie z tej strony, ponieważ wychodzi ona na działkę, a zatem na strefę bardziej prywatną, nie na ulicę. Wspomniane przeszklenie zostało ukryte pod betonowym nawisem, co uniemożliwia bezpośrednie wpadanie promieni słonecznych do wnętrza i przesadne jego nagrzanie. Powyższe zdjęcie pięknie to obrazuje.