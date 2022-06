Druga szansa dla mieszkania w Gdyni!

Zdecydowano się na aranżację stylową, klasyczną, ale modną. Ściany pomalowano na biało, nadając wnętrzu świeży i czysty look. Zachwyca parkiet we francuską jodełkę, wprowadzający szczyptę elegancji do salonu. Wygodne i funkcjonalne elementy wyposażenia mieszają się z oryginalnymi, designerskimi dodatkami- drabina zamiast regału, komoda w stylu retro, czy wzorzyste poduszki.