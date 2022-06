Komody – 10 propozycji w stylu retro

Komody – piękne meble z duszą znów wracają do mody, w szczególności te w stylu vintage cieszą się niesłabnącą popularnością już od kilku sezonów. Wiele z nas marzy o takim niezwykłym meblu rodem nie z tej epoki, w którym moglibyśmy schować ulubione ubrania.

Pierwsze komody powstały w poł. XVII wieku we Francji poprzez umieszczenie w ścianie bocznej skrzyni szeregu szuflad. Przez wieki zmieniała się jej forma i sposób dekoracji, ale wciąż pozostawała niezbędnym elementem wyposażenia wnętrz. Sytuacja zmieniła się w 2 poł. XX wieku, kiedy do mody weszły meblościanki, zabudowując całe ściany i wypierając z użycia tradycyjne wyposażenie wnętrz – komody, pojedyncze szafy czy sekretarzyki. Dziś coraz częściej wracamy do dawnych dawnych sprzętów, doceniając ich niezwykły design i kunszt wykonania. Styl retro króluje na salonach, a stare meble, w tym komody, dzięki renowacji otrzymują nowe życie.