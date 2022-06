Jak urządzić salon? 10 wskazówek

Kanapa lub narożnik to centralny punkt każdego salonu bez którego traci on swoją funkcjonalność. Mając do zagospodarowania dużą przestrzeń można pozwolić sobie na wygodny narożnik. Aranżacja salonu stworzona przez stabrawa.pl, to idealne miejsce spotkań i relaksu całej rodziny. Jest to przykład na to, jak urządzić salon w stylu skandynawskim, którego cechą charakterystyczną jest lekkość i przestronność. Jasno pomalowane ściany w odcieniach szarości współgrają ze stonowanym kolorem kanapy, zaś biel na pozostałych ścianach rozjaśnia pokój. Tak urządzony salon wydaje się chłodny, ale dzięki dużej kanapie narożnej usytuowanej w głównej jego części i kolorystycznie stonowanym dodatkom, całość prezentuje się przyjemnie i komfortowo. Te podstawowe elementy to odpowiedź na to, jak urządzić salon w stylu skandynawskim.