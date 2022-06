Dom aka cicha woda brzegi rwie!

Właściciele domu stawiali duży nacisk na związek z naturą- podkreślali go w procesie planowania i budowy. Przywiązanie do naturalnego krajobrazu widoczne jest zarówno w kolorystyce, jak i użytych materiałach. Drewniany taras umożliwia płynne przejście z domu do ogrodu. Dzięki dużym drzwiom tarasowym granica pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym jest bardziej płynna. Ułatwiają one także dostęp naturalnego światła do środka oraz pozwalają wnętrzom oddychać.