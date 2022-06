Nowoczesna łazienka – jak ją urządzić?

Prawdziwym hitem, który sprawia, że nowoczesna łazienka może być bardzo intrygująca, są heksagonalne płytki. Znajdują one zastosowanie zarówno na podłodze, jak i ścianach tego pomieszczenia. Specjaliści z Jacek Tryc-wnętrza wykorzystali do swojego projektu te w odcieniach ciemnego beżu. Prezentują się wprost idealnie w towarzystwie mebli z jasnego drewna. Dzięki nim cała nowoczesna łazienka wygląda modnie i elegancko. Takie płytki to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, kwadratowych modeli. Jeżeli nie chcecie by ten wzór zdominował Waszą przestrzeń – ułóżcie go na jednej, wybranej ścianie, jak to zrobili nasi eksperci.