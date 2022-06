Aranżacja salonu – 11 niezwykłych pomysłów

Zapewne każdy z Was zdążył zgromadzić przez lata sporą ilość książek. Czasami są to egzemplarze niezbędne w naszej pracy, inne to lektury, które czytamy wyłącznie dla rozrywki. Nie ulega wątpliwości, że każda z tych książek potrzebuje swojego miejsca. To właśnie one mogą sprawić, że aranżacja salonu będzie niezwykła. Specjaliści z Le Pukka Concept Store znają się najlepiej na pięknych regałach, które są idealne do tego, by pomieścić wszystkie nasze skarby. Jak widzicie na zdjęciu – biblioteczkę warto zaplanować na całej ścianie tego pomieszczenia. Dzięki temu aranżacja salonu wygląda bardzo atrakcyjnie.