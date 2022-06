Nowoczesne wnętrza – jak je urządzić?

Niezwykle ważnym elementem charakteryzującym nowoczesne wnętrza jest szkło. Ten materiał często wykorzystywany jest do projektowania designerskich mebli. Architekci z BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS zdecydowali się wybrać do jadalni model stołu, którego blat wykonany jest właśnie ze szkła. Prezentuje się on bardzo oryginalnie. Połączenie takiego rodzaju blatu z czarną konstrukcją sprawia, że ta strefa prezentuje się wyjątkowo wykwintnie. Krzesła dopasowano do koloru nóg stołu. To bardzo ważne jeżeli chcemy, by nasze nowoczesne wnętrza wręcz emanowały elegancją.