Pokoje, które pokocha każde dziecko!

W pokoju dziecka nie mieszka jedynie ono samo, ale także rezydują w nim wszystkie jego zabawki. Warto zatem zaaranżować go tak, aby pomieścić je wszystkie, unikając tym samym bałaganu i rozgardiaszu. Pokój dziecięcy projektu Pracowni Hanny Kłyk to prawdziwe królestwo dziecka i jego wszystkich zabawek. Duże łóżko z królewskim baldachimem ustawiono tuż w rogu, umieszczając za nim duży regał, na którym przechowywać można wszystkie niezbędne w dziecięcym świecie przedmioty. Jedną ze ścian pomalowano farbą tablicową, umożliwiając dziecku oddawanie się kreatywnej twórczości. Jedyne co może przerażać rodziców, to sypiąca się ze ścian kreda…