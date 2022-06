Nowy-stary dom

Schowany w bujnej roślinności zacisznej części hrabstwa Hampshire w Anglii jest bungalow z lat 40-stych, którego przebudowie przyjrzymy się dzisiaj bliżej. Popadł on w zapomnienie, na szczęście niedawno architekci z lokalnego studia LA Hally ofiarowali mu nowe życie. Prosty dom był mały i rozplanowany niefunkcjonalnie. Znajdował się w palącej potrzebie gruntownego remontu oraz rozbudowy, by móc sprostać oczekiwaniom i potrzebom nowych właścicieli oraz ich rodziny. Architekci musieli się zmierzyć przede wszystkim z problemami rozplanowania, przestrzeni, prywatności oraz dostępu światła słonecznego. Poradzili sobie odnawiając stary budynek i budując stylową przybudówkę, która z nim efektownie kontrastuje. Znalazły się w niej dodatkowe sypialnie, studio, łazienka, schowek oraz miejsce do relaksu, skąd można podziwiać przyjemne wiejskie widoki.