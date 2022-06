Święty Graal wśród nieruchomości!

Od strony zachodniej fasada pokryta drewnem otwiera się na ogród dużymi przeszkleniami. Warto zwrócić uwagę na panele słoneczne na dachu – poszanowanie natury było niezwykle ważne dla właścicieli. Tak jak i szacunek dla miejscowej zabudowy. We wsi typologię budynków ustaliła miejscowa remiza – to ona była inspiracją dla projektu budynku oraz pokrycia go lakierowanymi deskami z drewna świerkowego. Okiennice pominięto celowo, w zamian podzielono je drewnianymi deseczkami, które je imitują. Widać to po zapadnięciu zmroku, jedynie wtedy, kiedy się dobrze przyjrzymy.