Dom, który opływa drewnem

Domy drewniane mają szczególny urok. Niektórym się podobają, innym nie, wszystko to kwestia gustu. Nie można jednak odmówić im wyjątkowej przytulności, którą zawsze zaprowadza we wnętrzach użycie drewna. Dzisiaj prezentujemy dom, ucieleśniający tą oraz wszystkie inne zalety tego materiału. Otacza go malowniczy krajobraz Austrii, a dodatkowym atutem (jakby było ich mało!) jest sąsiedztwo jeziora. Ten niesamowity projekt to dzieło studia architektury Silvestrin Design z 2014 roku.