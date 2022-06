Od podmiejskiej nudy do domu z efektem WOW!

Dziś zabierzemy Was do Holandii, gdzie renowacji poddano nudny i staromodny dom jednorodzinny na przedmieściach. Studio projektowe ARA podjęło się tego zadania, mając jako obiekt swoich prac parterowiec o poziomie atrakcyjności, który pozostawiał wiele do życzenia. Zbudowany w latach 60-tych budynek nie był zrujnowany czy nienadający się do życia, ale prezentował sobą ogromny potencjał, który był niewykorzystywany. To, jak ten budynek prezentuje się teraz, przekroczyło najśmielsze oczekiwania zarówno architektów, jak i samych właścicieli. Zobaczcie koniecznie!