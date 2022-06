Tapety dla dzieci – 11 kolorowych przykładów

Kiedyś tapety były głównie sposobem na skuteczne zakrycie defektów ścian. Mały wybór wzorów i kolorów tapet w sklepach zmuszał niekiedy do pogodzenia się z wyborem mniejszego zła . Zdarzało się, że efektem tego były pokoje całe wytapetowane w kiczowate i chropowate ornamenty. Z biegiem czasu kojarzyły nam się też z odklejonymi bąblami na powierzchni ściany. Z tego powodu tapety przez jakiś czas straciły swą popularność, a gładkie, jednolite ściany dominowały we wnętrzach. Jednak dziś z całym, nieprzebranym asortymentem, tapety przeżywają swój renesans.

W tym zestawieniu tematycznie przedstawiamy tapety dla dzieci. Mnóstwo wzorów, barw i motywów jak z bajki dla spragnionych wrażeń pociech. Mimo tego warto też przekonać się, że nie zawsze bardzo infantylne tapety dla dzieci w misie to jedyny wybór na ścianę do pokoju dziecięcego. To dodatkowy plus biorąc pod uwagę to, że dzieci szybko rosną, a z nimi ich gusta i upodobania. Przedstawione przykłady pokażą jak uzyskać ciekawy i wyjątkowy klimat dziecięcej przestrzeni, a dodatkowe pomysły – nie tylko tapetowe – na udekorowanie ścian w pokoju dziecięcym znajdziecie w Katalogu Inspiracji Ściany w pokoju dziecięcym.

Zobaczcie.