TOP 10 – nowoczesne meblościanki!

Główną charakterystyką interesującego nas dzisiaj mebla jest jego funkcjonalność, potrafi on dopasować się do każdych warunków – nawet do ostrego skosu pod sufitem! Wprowadzenie meblościanki do powyższego pomieszczenia zaowocowało wykorzystaniem przestrzeni, która zazwyczaj zostaje zmarnowana. Teraz spójny projekt pozwolił na stworzenie regału dla książek, do których dostać się można po drewnianej drabinie – jak w starych bibliotekach! Śmialiśmy się, że komunistyczne meblościanki zawierały biurka? W lewym kącie znajdziemy małe miejsce do pracy. I nie będzie to jedyny przykład w tym Katalogu Inspiracji. Widzicie jeszcze jakiś ciekawy obiekt, który wkomponował się w nasz mebel? Ten biały prostokąt to klimatyzacja. Sprzęty tego typu rzadko udaje się ukryć w wystroju wnętrz. Meblościanka jednak dała radę!