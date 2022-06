Zabudowa tarasu – jaką wybrać?

Zabudowywać czy nie zabudowywać, oto jest pytanie! Wielu ze szczęśliwych posiadaczy tarasu zadaje je sobie. Z jednej strony bezpośredni kontakt z naturą, z drugiej z kolei komfort, wygoda, ochrona przed deszczem i zmienną temperaturą. Co wybrać? Zastanówmy się dobrze nad naszymi potrzebami i to nimi się kierujmy, a nie zdaniem sąsiada czy obowiązującymi trendami. W jaki sposób spędzamy teraz czas na tarasie? Może najbardziej lubimy kąpiele słoneczne – wtedy zabudowa tarasu będzie mijała się z celem. Ale jeśli brakuje nam zimą przebywania na łonie natury, albo jeśli relaksując się na powietrzu przeszkadza nam wiatr lub owady, jeśli nie chcemy, by deszcz dyktował nam, co mamy robić – w takim razie zabudowa tarasu okaże się strzałem w dziesiątkę! Od naszych potrzeb zależy również na jaki jej typ się zdecydujemy. Możemy wybrać lekką, szklaną konstrukcję lub zdecydować się na taras w pełni połączony z domem. Jeśli uczciwie przyznamy, że nie spędzamy czasu na tarasie, ponieważ wolimy relaksować się bezpośrednio na trawie w głębi ogrodu, wtedy dlaczego by nie zastanowić się nad potraktowaniem tarasu w charakterze dobudówki.

Zabudowa tarasu może zostać wykonana w różnych stylach i z różnych materiałów. Wszystko zależy wyglądu naszego domu oraz od funkcji, jaką mamy zaplanowaną dla tej strefy. Może być dyskretna lub ostentacyjna, dekoracyjna lub dyskretna. Nasz gust gra tutaj ogromną rolę, trudną do przecenienia! Taras ma być miejscem przede wszystkim do naszego wypoczynku, dlatego też sprawny, aby był dla nas przyjemny estetycznie.

Ponieważ opcji jest tak wiele, przedstawimy Wam dzisiaj propozycje zabudowy tarasu prosto od profesjonalistów z homify! Oto ich 10 pomysłów… .