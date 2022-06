Dom z widokiem jak z bajki

Co zrobić, gdy dom nie pasuje do okolicy, w której go zlokalizowano? Nam nasuwa się jedno rozwiązanie- gruntowny remont! Dziś pokażemy Wam taki właśnie przypadek- malownicza okolica, tuż nad brzegiem bajecznego Jeziora Czterech Kantonów w Szwajcarii, zapierające dech w piersiach widoki i… brzydki i stary dom. Oczywiście jego właściciele, którzy zbudowali go w latach 60-tych, dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że swoje najlepsze lata ma on już za sobą. Dlatego zatrudnili specjalistów ze studia Forsberg Architekten, zlecając im całkowitą renowację zarówno samego domu, jak i jego wnętrza. Zobaczcie wspaniały efekt, jaki osiągnięto!