6 szalonych trików na bardziej uporządkowane życie!

Kiedyś notatnik i długopis trzymało się przy telefonie stacjonarnym. Dzisiaj nikt go już nie używa. Współcześnie zależni jesteśmy nie tyle od komórki, ale od ładowarki do niej. Telefon każdego z nas pozwala na jego pełne użytkowanie jedynie przez kilka godzin. Dlatego warto trzymać coś do pisania przy ładowarce. Nie musi to być tradycyjna kartka i długopis (kto wciąż dzisiaj pisze ręcznie?), ale na przykład kawałek ściany pomalowany farbą tablicową. Wtedy jedyne co musimy mieć, to kreda pod ręką!