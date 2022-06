Aranżacja małej łazienki – sprytne rozwiązania

Przestronne mieszkania to dla wielu z nas luksus, którego niestety nierzadko nam brakuje. Rozplanowując małe przestrzenie czasami staramy się jak najbardziej powiększyć pomieszczenia dzienne, lub te, w których spędzamy najwięcej czasu kosztem, na przykład łazienki. Wtedy nieraz okazuje się, że jedynym ruchem jakim jesteśmy w stanie tam zrobić jest obrót wokół własnej osi. Tak rodzi się trudne zadanie pod tytułem Aranżacja małej łazienki .

Użytkowość małej łazienki sprowadza się do umieszczenia tylko niezbędnych przyborów. Z tego względu decydujemy się na odjęcie jej kilku funkcji i podłączenie pralki w innym miejscu, chociażby w kuchni, a stanowisko do wykonywania codziennego makijażu eksportujemy do sypialni przy toaletce.

Pierwszą myślą jaka przychodzi nam do głowy, gdy mała łazienka sprawia problem z zagospodarowaniem wszystkich elementów, jest zainstalowanie zminiaturyzowanych urządzeń sanitarnych. Owszem, jest to metoda, ale nie jedyna. Nie tylko o wymiarach powinniśmy pamiętać. Poniższe przykłady podpowiadają jakie zastosować komponenty i rozwiązania by niewielka łazienka była i wydawała się przestronniejsza.