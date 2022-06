Weranda – 10 pomysłów na aranżację

Weranda to miejsce, gdzie w przeciwieństwie do tarasu czy balkonu możemy spędzać czas nie tylko w gorące, letnie dni, ale również ciepłą wiosną i jesienią. Jest to rodzaj dobudówki znajdującej się przy jednej z elewacji, najczęściej przy wejściu, przykryta daszkiem lub całkowicie zabudowana, z drewna, kamienia lub szkła. Weranda jest pomieszczeniem, które przede wszystkim spełnia funkcję wypoczynkową. Często nie przywiązujemy wagi do jej wyglądu, a jest to pierwsze pomieszczenie, przez które przechodzą odwiedzający nas goście. Warto zadbać o to, żeby stała się wizytówką naszego domu.

Co zrobić, aby weranda ładnie wyglądała, a przy tym dobrze spełniała swoje funkcje? Jak sprawić, żeby przebywanie na niej sprawiało przyjemność? – przeczytajcie nasze pomysły!